Над Ленобластью сбили еще шесть беспилотников

Происшествия

Средства противовоздушной обороны сбили еще шесть БПЛА над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко на платформе Max.

«Сбиты еще 6 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается», — сообщил он.

Ранее сообщалось о двух сбитых беспилотниках.

В Ленинградской области объявлена беспилотная опасность. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения.

Жителей региона предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Прошлой ночью средства противовоздушной обороны сбили 4 беспилотника над Ленобластью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.