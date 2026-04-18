Над Ленобластью сбили еще шесть беспилотников
Средства противовоздушной обороны сбили еще шесть БПЛА над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко на платформе Max.
«Сбиты еще 6 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается», — сообщил он.
Ранее сообщалось о двух сбитых беспилотниках.
В Ленинградской области объявлена беспилотная опасность. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения.
Жителей региона предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Прошлой ночью средства противовоздушной обороны сбили 4 беспилотника над Ленобластью.
