В Московской области стартует экологическая акция «Первые за чистое Подмосковье»

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и региональными операторами Подмосковья организована экологическая акция «Первые за чистое Подмосковье! , сообщили в пресс-службе министерства.

Программа мероприятий включает в себя следующие этапы:

Первый — посещение цеха сортировки. Школьникам наглядно продемонстрируют работу современных сепараторов, этапы выделения вторичных материальных ресурсов, а также функционирование прессового оборудования. Полученные знания позволят участникам лучше понимать технологические основы переработки и важность правильной сортировки отходов.

Второй — знакомство с технологией компостирования. Специалисты покажут работу грохота и ворошительной машины, объяснят принципы превращения органического сырья в полезный компост. Участники смогут сравнить исходный материал и конечный продукт, что особенно наглядно иллюстрирует замкнутость экологичного производства. Такое сравнение поможет школьникам оценить реальную пользу переработки органических отходов и вклад подобных технологий в снижение нагрузки на полигоны.

Третий — посещение музея необычных находок. Экспозиция предметов, случайно обнаруженных на линиях сортировки. Экспонаты музея служат живым напоминанием о необходимости разумного потребления и правильного разделения отходов.

Четвертый — экологическая викторина с вручением призов. Участникам предстоит продемонстрировать знания о сортировке отходов, правилах раздельного сбора и современных технологиях переработки. Школьники получат памятные подарки от организаторов, а полученные навыки помогут им применять принципы ответственного потребления в повседневной жизни.

В рамках проекта предусмотрены проведение выездных мероприятий для школьников разных возрастов.

23 апреля 2026 года экскурсионная программа состоится для учащихся 7–11 классов Непецинской и Песковской средних общеобразовательных школ. Мероприятие пройдет на КПО, расположенном в городском округе Коломна.

24 апреля 2026 года к акции присоединятся школьники 8–9 классов Шеметовской средней общеобразовательной школы. Экскурсия организуется на КПО, находящемся в Сергиево-Посадском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.