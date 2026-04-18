117 домов остаются подтопленными в Дагестане

Почти 120 домов остаются подтопленными в четырех населенных пунктах Дагестана из-за аномальных осадков, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Республике Дагестан в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и 6 участков автодорог», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту В пятнадцати пунктах временного размещения размещены 537 человек, включая 159 детей. В двух муниципалитетах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Кроме того, восстановительные работы продолжаются в Чечне. На территории республики подтопленных домов и приусадебных участков нет. Комиссия оценивает ущерб. Жителей информируют о ситуации и мерах по ликвидации последствий ЧС.

В конце марта и 4–5 апреля сильные дожди стали причиной масштабного наводнения в Дагестане. В республике ввели режим ЧС федерального уровня.

