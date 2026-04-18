сегодня в 16:06

Два катера КСИР открыли огонь по танкеру в 20 морских милях от Омана

Два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали стрелять по танкеру, это произошло недалеко от Омана, сообщает «Лента.ру» .

По информации Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), стрельба произошла в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана.

Капитан танкера сообщил о приближении катеров КСИР, которые стали стрелять. В UKMTO уточнили, что судно и члены экипажа в инциденте не пострадали.

Ранее КСИР рассказал об ударе по десантному кораблю LHA-7 США. По данным Ирана, судно покинуло район и отошло в южную часть Индийского океана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.