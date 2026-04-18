Два катера КСИР открыли огонь по танкеру в 20 морских милях от Омана
Фото - © Katsiaryna Repich / Фотобанк Лори
Два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали стрелять по танкеру, это произошло недалеко от Омана, сообщает «Лента.ру».
По информации Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), стрельба произошла в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана.
Капитан танкера сообщил о приближении катеров КСИР, которые стали стрелять. В UKMTO уточнили, что судно и члены экипажа в инциденте не пострадали.
Ранее КСИР рассказал об ударе по десантному кораблю LHA-7 США. По данным Ирана, судно покинуло район и отошло в южную часть Индийского океана.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.