Кличко: количество погибших в Киеве в результате стрельбы возросло до 6

Количество погибших в результате стрельбы на улице и в супермаркете в Голосеевском районе Киева возросло до шести, сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко.

«Только что в больнице умерла женщина, которая была в числе 10-ти госпитализированных. Ее личность устанавливают, женщине было около 30-ти лет», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что необходимая медицинская помощь оказана шестерым пострадавшим, в том числе четырехмесячному ребенку, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую до трагедии поджег стрелок. Родители отказались от госпитализации малыша.

В субботу неизвестный открыл огонь из автомата по прохожим в Киеве. Затем стрелок взял в заложники покупателей супермаркета «Велмарт» на Голосеевском проспекте. Стрелка при задержании ликвидировал спецназ.

