Известная телеведущая Елена Малышева раскритиковала необычные детские имена в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале , после появления в студии юного гостя с редким именем Север.

Во время записи выпуска Малышева пригласила мальчика в студию и спросила, нравится ли ему его имя. В ходе беседы выяснилось, что в семье есть другой ребенок с не менее странным именем — Космос. Врач с иронией спросила: «А почему не Юг?», что вызвало оживленную реакцию зрителей.

Однако на этом обсуждение не прекратился. При общении с матерью детей врач отметила, что родители не всегда осознают, как такой выбор может отразиться на будущем ребенка. Необычные имена часто становятся причиной повышенного интереса и разговоров среди сверстников, особенно в школе.

Малышева добавила, что необходимо учитывать не только оригинальность, но и возможные последствия для ребенка, которому с этим именем предстоит расти и социализироваться.

