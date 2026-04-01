Приемная мать удерживаемой в Мексике россиянки надеется на личную встречу с ней

Приемная мать несовершеннолетней гражданки России, удерживаемой в Мексике, Марина Романова рассчитывает на личную встречу с дочерью с соблюдением международных норм, участием представителей РФ и возможностью общения на русском языке, сообщает РИА Новости .

Россиянка напомнила, что ранее на судебном заседании с ее участием была организована видеосвязь, во время которой она засомневалась в том, что на экране была ее дочь. Теперь она считает нужным организовать процедуру идентификации с соблюдением всех процессуальных и международных требований.

Заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров заявил, что у дипмиссии впервые с августа 2025 года получилось добиться встречи с удерживаемой в Мексике девушкой.

Ранее приемная мать 17-летней девушки заявила, что в этом деле могут быть замешаны картели, которые ждут наступления 18-летия, чтобы перехватить ее из органов опеки и продать в рабство.

