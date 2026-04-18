Первый матч плей-офф НХЛ стартовал с драки

Первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Каролиной» и «Оттавой» начался с драки, сообщает ТАСС .

На льду сошлись форвард «Оттавы» Брэди Ткачук и нападающий «Каролины» Джордан Стаал. Хоккеисты сцепились в районе центрального круга, обмениваясь ударами, после чего Стаал повалил Ткачука на лед.

По итогам регулярного чемпионата «Оттава» заняла пятое место в Атлантическом дивизионе, а «Каролина» выиграла Столичный дивизион.

