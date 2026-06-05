Meta* тайно добавила в приложение для умных очков код для распознавания лиц

Приложение Meta AI*, которое уже скачали свыше 50 миллионов раз, содержит функцию NameTag, предназначенную для распознавания людей в кадре и уведомления владельца устройства при совпадении, сообщает Baza .

В настоящее время функция не активирована, но ее ключевые компоненты уже оказались на смартфонах пользователей. После запуска NameTag сможет превращать лица, попавшие в объектив очков, в уникальные биометрические идентификаторы и сверять их с данными, хранящимися на телефоне.

В Meta* утверждают, что речь идет лишь об экспериментах. Представитель компании Райан Дэниелс заявил, что функция не запускалась для широкой аудитории, окончательного решения о ее будущем пока нет.

Защитники приватности уже потребовали отказаться от NameTag. По их мнению, технология может позволить сталкерам незаметно идентифицировать незнакомцев в общественных пространствах.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

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