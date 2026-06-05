Российскую аспирантку арестовали в Грузии по запросу США за нарушение санкций

54-летнюю женщину обвиняют в участии в поставках в Россию авиационных запчастей для самолетов Airbus в обход санкций. Тбилисский суд арестовал ее на три месяца, вопрос об экстрадиции в США еще открыт.

Муж задержанной заявил, что семья не согласна с обвинениями. По их версии, поводом могли стать поездки Татьяны на авиавыставки в Мексику в 2021 и 2023 годах, где она вела переговоры о сотрудничестве с Латинской Америкой.

В связи с произошедшим родные обратились в МИД и Генпрокуратуру России.

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