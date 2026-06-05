Лидия Федосеева-Шукшина впервые за долгое время появилась в эфире

В соцсетях активно обсуждают программу «Проклятие Шукшиных». Анна Шукшина, дочь Марии, поделилась историей о том, как ее бросила знаменитая мать и отвергла бабушка. Однако Лидия Николаевна так не считает.

Последнее время звезда советского кино живет в скромной квартире в Новой Москве вместе с дочерью Ольгой, которая заботится о ней. Во время записи интервью актриса поделилась подробностями о жизни своей семьи.

Так, бабушка обижена на внучку Анну за продажу квартиры в Петербурге, который актриса считает своим любимым местом. Продажа лишила ее возможности посещать Северную столицу для души. Деньги от продажи квартиры в центре города в размере 9 млн рублей внучка забрала себе.

При этом Анна не чувствует себя виноватой. В любом случае квартира предназначалась ей. Она обратилась за помощью к Лидии Николаевне, которая выгнала ее, заявив, что примет только ребенка Шукшиной, своего правнука.

Наладить отношения с бабушкой Анне мешает не только гордость, но и сложности с коммуникацией. У нее шесть номеров телефона бабушки, но все они недоступны. Это удивило тетю Анны, которая ухаживает за престарелой матерью без какой-либо поддержки родственников.

«Так приезжай, хоть каждый день. Хочешь, чтобы я ушла? Пожалуйста, выйду. Я же единственная тяну эту ситуацию, хотя нет никакой поддержки. Ни Аня, ни Маша, никто не помогает. Только я за ней ухаживаю», — сказала Ольга Шукшина.

Ранее 90-летняя звезда легендарного фильма «Девчата» Светлана Дружинина опубликовала в Сети новое видео с отдыха у моря и восхитила поклонников.

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