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Человек погиб при атаке ВСУ в Белгородской области

Белгородская область в очередной раз подверглась атакам со стороны ВСУ. В результате один человек погиб и один пострадал, сообщает оперативный штаб региона.

В городе Шебекино вражеский дрон попал в автомобиль. Из-за ранений водитель погиб на месте.

При этом машина была уничтожена огнем.

Также в селе Отрадное из-за детонации FPV-дрона мужчина получил травмы — у него множественные осколочные ранения спины. Пострадавшему оказали медпомощь в городской больнице № 2 Белгорода. Он продолжит лечиться амбулаторно.

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