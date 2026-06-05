Бизнес блогера Влада А4 задолжал налоговой свыше 3 млн рублей
Компании, связанные с блогером Владом А4, накопили долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает «Звездач».
ООО «Кидссити», занимающееся организацией отдыха и развлечений, должно около миллиона рублей, а убытки компании за год составили 15 миллионов рублей.
Еще миллион рублей задолжала ФНС компания «А4 Кидс Кузьминки» — при выручке в 51 миллион рублей бизнес ушел в минус на 39 миллионов.
У ООО «А4 Магазин» налоговый долг составляет 1,1 миллиона рублей, прибыль отрицательная — 14 миллионов рублей при выручке 101 миллион рублей. Также на компанию поданы три иска от поставщиков на 618 тысяч рублей.
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