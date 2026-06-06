Дженнифер Лопес удалила татуировку, посвященную Бену Аффлеку
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес избавилась от тату с инициалами бывшего супруга Бена Аффлека, сообщает «Лента.ру».
Снимок с обнаженной спиной появился в соцсетях Лопес. На фото 56-летней знаменитости отсутствует рисунок «Б. А.», сделанный в 2023 году. Вместо него на спине заметен лишь знак бесконечности и имя певицы.
При этом у Аффлека было сделано аналогичное изображение на теле.
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