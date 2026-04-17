На матче «Авангарда» школьница отобрала шайбу у мальчика

На раскатке перед матчем плей-офф в Омске школьница отобрала шайбу у мальчика Степана. После огласки в соцсетях клуб подарил ребенку новую шайбу и игрушку, сообщает RT .

Инцидент произошел перед игрой омского «Авангарда». Мать мальчика Юлия поймала шайбу и передала ее сыну, однако другая школьница силой забрала трофей. По словам матери, девочка решила, что шайба принадлежит ей, так как у Степана не было плаката в поддержку команды.

«Я поймала эту шайбу, отдала сыну, а у него ее забрала эта школьница. Степа расплакался, после чего ко мне подошла девушка, которая и снимала на видео происходившее. Спросила, как зовут моего сына. Я ответила: „Зачем это вам?“ Она сказала, что умеет делать чудеса. И после матча талисман клуба нам подарил шайбу и игрушку», — рассказала Юлия.

Видео разошлось в соцсетях и собрало тысячи комментариев. Юлии написала супруга капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, а хоккеист Наиль Якупов сообщил в Telegram-канале, что готов приехать к мальчику с подарками.

Степан учится во втором классе и сам занимается хоккеем. Семья поддерживает омский клуб.

