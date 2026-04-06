КСИР заявил об ударе по кораблю США LHA-7

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по американскому десантному кораблю LHA-7. По данным иранской стороны, судно покинуло район и отошло в южную часть Индийского океана, передает RT .

«Американский десантный вертолетоносец LHA-7 с более чем 5 тыс. моряков и морских пехотинцев также подвергся ударам, и после атаки был вынужден отойти в южную часть Индийского океана», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит IRIB.

Также в КСИР сообщили об ударах по совместному центру производства беспилотников ОАЭ и Израиля. Кроме того, атакам подверглись несколько самолетов на базе Али ас-Салем в Кувейте.

Ранее иранские Вооруженные силы заявили о прямой атаке на американский авианосец Abraham Lincoln.

