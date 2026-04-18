Мошенники стали чаще заставлять школьников оформлять карты и снимать наличные

Российские школьники жалуются, что неизвестные все чаще заставляют их оформлять на себя банковские карты и снимать с них наличку, сообщает SHOT .

Один из последних случаев произошел в Сочи. Старшеклассники убедили 15-летнего Юлиана оформить на свое имя банковскую карту и передать им. Через некоторое время он заметил, что на карте появляются и исчезают крупные суммы денег. Финансовые махинации насторожили его, и он заблокировал карту. Выяснилось, что старшеклассники стали участниками мошеннической схемы, в рамках которой они вовлекали младших школьников в незаконные финансовые операции для отмывания денег.

На следующий день старшеклассники потребовали у Юлиана разблокировать банковскую карту. Мальчик послушался. Позже ему написал неизвестный и попросил перевести ему обратно 10 тыс. рублей. Юлиан не нашел денег на счете и испугался. Он рассказал матери, которая связалась с вымогателем. Тот заявил, что сам стал жертвой мошенников.

Мать Юлиана обратилась в правоохранительные органы. В полиции ей сообщили, что если с карты ее сына выводили деньги для финансирования террористической деятельности, это может повлечь за собой уголовное преследование с возможным наказанием в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В прошлом году в России был принят закон, ужесточающий ответственность за использование банковских карт в качестве дропов.

