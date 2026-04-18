сегодня в 10:38

Лукашенко — о своих рейтингах: дай бог, чтобы у политиков Запада было хоть 60%

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о собственных рейтингах в стране. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78, не 80, но хотя бы 60%», — отметил Лукашенко.

Так он прокомментировал низкие рейтинги западных политиков и глав стран.

Ранее он заявил, что прагматично подходит к переговорам с западными государствами.

