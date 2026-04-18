Опубликованы кадры задержания мужчины, расстрелявшего полицейских под Оренбургом

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в нижнем белье и наручниках лежит на земле и заявляет, что оказал вооруженное сопротивление при задержании.

По словам задержанного, он стрелял по силовикам из охолощенного автомата Калашникова, который сам переделал под боевой. Огонь по полицейским он открыл, потому что они ворвались к нему в дом. Автомат Басалаев купил в магазине.

Днем 16 апреля полицейские отправились задерживать мужчину в населенном пункте Акхермановка. Он находится в федеральном розыске. Когда преступник увидел полицейских, то открыл по ним огонь. Погиб старший лейтенант полиции. Еще три человека были ранены. Стрелял в полицейских Сергей Басалаев 1974 года рождения.

