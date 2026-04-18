Начнется похолодание: дождь пройдет в Московском регионе в субботу

сегодня в 07:13

Дождь и до +9 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В субботу в Подмосковье и Москву начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, прогнозируется облачность, днем пройдут скоротечные дожди. Температура в регионе поднимется до плюс 6 — плюс 9 градусов.

Синоптик добавил, что северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, усиливаясь порывами. Атмосферное давление немного подрастет и составит 747 мм рт. ст.

Ранее Тишковец предупредил, что Москву накроет снегом на несколько дней в апреле. 19 апреля вместе с дождем будет идти мокрый снег. 20 апреля возможны легкие заморозки и гололедица.

