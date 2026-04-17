Ступинский химзавод увеличил производственные мощности благодаря новому цеху

Ступинский химический завод ввел в эксплуатацию новые производственные помещения. На реализацию этого масштабного проекта ушел всего год, сообщает корреспондент РИАМО.

Сейчас данное производство — это мощный комплекс, включающий в себя реакторный зал для приготовления моющих средств с 22 реакторами, два зала розлива на 14 линий, а также собственные участки выдува полимерной тары (4 автомата) и 2 производства крышек.

Как отметил генеральный директор АО «Ступинский химический завод» Роман Сергиенко, на предприятии внедрили современное оборудование для полного цикла: от варки состава до упаковки готового продукта. Здесь производятся ключевые продукты компании: средства для стирки и кондиционеры, средства для мытья посуды, мытья полов и жироудалители.

Главная особенность нового цеха — его производительность. Мощности позволяют дополнительно выпускать более 300 тысяч единиц готовой продукции в сутки. Ступинский химзавод сам производит упаковку: изготавливает до 130 тысяч флаконов и 200 тысяч крышек ежесменно.

Собственное производство тары и крышек в рамках одного участка позволяет не зависеть от внешних поставщиков и гарантировать качество упаковки для брендов. Флаконы выпускаются из полиэтилена низкого давления. Крышка — из полипропилена. Все сырье отечественное.

Обслуживанием всех машин и производственных линий занимаются 45 человек. Высокий уровень автоматизации производства позволил минимизировать ручной труд, что позволило значительно повысить эффективность работы каждого сотрудника. Суммарно на предприятии на данный момент трудятся около 1200 человек. Среди них — жители Ступина и ближайших городов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.

