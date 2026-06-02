В России стартует основный период ОГЭ

Во вторник, 2 июня, в России начнется основной период ОГЭ. Это следует из приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, сообщает ТАСС .

Основной период стартует 2 июня с математики. 5 и 6 июня отведены на предметы по выбору, информатику и иностранные языки, 9 июня — русский язык, 16 и 19 июня — снова предметы по выбору.

Резервные дни: 29 июня — математика, 2 июля — русский язык, 3 и 6 июля — остальные дисциплины. В резервные сроки можно пересдать любые два предмета с неудовлетворительным результатом.

Для получения аттестата необходимо сдать русский язык, математику и два предмета по выбору. Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

