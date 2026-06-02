В Египте троих граждан РФ обвинили в мошенничестве через онлайн-платформу

Троих россиян обвинили в мошенничестве в Египте. Они задержаны, сообщает РИА Новости .

Экономический суд Египта заморозил активы 15 человек, включая трех граждан России. Их обвиняют в создании международной преступной группировки, занимавшейся мошенничеством через электронную платформу.

Подозреваемых задержали еще в январе. По версии следствия, они убеждали людей вкладывать средства в платформу, обещая прибыль в рамках интернет-маркетинга.

У них изъяли десять электронных кошельков с деньгами в местной и иностранной валюте, 47 мобильных телефонов, пять планшетов, три ноутбука, 253 сим-карты, баннеры и рекламные материалы. Общая стоимость изъятого — девять миллионов египетских фунтов (около 173 тысяч долларов). Активы заморожены до завершения расследования и вынесения приговора.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.