СМИ: Трамп нецензурно раскритиковал Нетаньяху за действия на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху жестко раскритиковал его действия, используя нецензурную лексику, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и напомнил, что именно он помог израильскому премьеру избежать тюрьмы по делу о коррупции.

По словам американского лидера, из-за действий Нетаньяху все теперь ненавидят Израиль.

«Если бы не я, ты был бы в тюрьме… Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — отметил Трамп.

Он также предрек еще большую изоляцию страны на международной арене из-за ударов по Ливану. Президента США серьезно беспокоили большое число жертв среди мирных жителей и разрушение целых зданий ради ликвидации нескольких командиров «Хезболлах».

Ранее Иран пригрозил США приостановкой переговоров, если Израиль продолжит военные действия против Ливана.

