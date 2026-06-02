ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей приняли в России

Росстандарт принял новый государственный стандарт, устанавливающий методы испытаний для проверки устойчивости легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов. Документ вступает в силу с 1 июля, сообщает РИА Новости .

Один из ключевых тестов — на стабилизацию. Автомобиль разгоняют, поворачивают руль для плавного разворота, затем отпускают и наблюдают, вернется ли он в нейтральное положение.

Согласно ГОСТу, угол поворота рулевого колеса после освобождения не должен увеличиваться, а управляемые колеса и руль должны самостоятельно возвращаться. Также проводятся испытания на рывок руля и заброс угловой скорости.

Участок дороги для тестов должен быть ровным, без выступов и впадин.

