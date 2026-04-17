МВФ назвал условия для избежания дефолта Украиной

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер назвал условия, при которых Украина сможет избежать дефолта на фоне растущего государственного долга. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в ходе весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, отвечая на вопрос РИА Новости о рисках для Киева.

Каммер описал стратегию МВФ для Украины. В нее входит увеличение доходного потенциала страны, сокращение расходов, значительный объем внешнего финансирования, привязанного к строгим условиям, а также реструктуризация долга.

По словам главы департамента, украинские власти продолжают реструктуризацию долга, которую они уже начали. К концу программы ожидается, что долг будет устойчивым, если получится достигнуть вышеуказанных целей.

Согласно опубликованному в среду докладу МВФ, прогнозируемая задолженность Украины в текущем году составит 122,6 процента от ВВП. В следующем году этот показатель вырастет до 137,1 процента. Одновременно с этим уровень государственных доходов на Украине в 2026 и 2027 годах сократится до 43,8 и 41,7 процента от ВВП соответственно. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 51,2 процента.

Таким образом, Киеву предстоит пройти сложный путь реформ и жесткой экономии, чтобы соответствовать требованиям МВФ и не допустить дефолта. Фонд, в свою очередь, продолжит оказывать поддержку, но строго привязанную к выполнению условий. В противном случае риск дефолта для Украины остается высоким.

