Московская область — в тройке лидеров по потреблению кофе на заправках

В 2025 году на автозаправочных станциях «Газпромнефть» автомобилисты приобрели свыше 11,4 млн литров кофе. Об этом сообщила компания в своем официальном канале в МАХе.

Среднесуточная реализация кофе на АЗС сети превысила 108 тыс. чашек. Новый рекорд продаж — 1613 чашек кофе за сутки — достигла АЗС на трассе М-11 в Новгородской области.

Наиболее популярным кофе среди автолюбителей традиционно стали капучино, американо и латте. Регионы-лидеры по потреблению кофейных напитков — Санкт-Петербург, Московская и Тюменская области.

В компании сообщили, что с прошлого года началась переработка кофейного жмыха во вторичную продукцию. Из использованного сырья производят низкоуглеродное биотопливо для отопительных систем загородных домов.