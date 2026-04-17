Гололедица, дождь, мокрый снег: москвичей ждет жуткая погода 19–20 апреля

сегодня в 12:25

Непогода резко накроет Москву 19–20 апреля. В ночные часы температура будет опускаться до 0 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

19–20 апреля в столице прогнозируются осадки смешанной фазы. Дождь будет сменяться мокрым снегом. Местами на дорогах появится гололедица.

Отдельные порывы ветра составят до 15 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство напомнило о соблюдении мер безопасности.

Автолюбителям во время непогоды надо снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей. Необходимо избегать опасных маневров. Парковать машины вблизи деревьев нельзя.

Пешеходам следует избегать шатких конструкций на улице. Нельзя оставлять детей без присмотра. В случае ЧС можно обращаться по телефонам 112, 101 и 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание в Москве 19 апреля. Температура днем опустится до плюс 7 — плюс 8 градусов.

