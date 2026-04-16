Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве 19 апреля

Синоптик Шувалов: в воскресенье в Москве усилятся дожди и похолодает до +7

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 19 апреля в Москве усилятся дожди и понизится температура, сообщает RT .

Он отметил, что похолодание уже началось на севере страны и постепенно смещается к югу.

«Похолодание наступает. Уже первые признаки есть на севере. Мурманск прекратил свою шестидневную серию рекордов максимальной температуры, и она понижается. Вслед за ним похолодает в Архангельске», — сообщил синоптик.

По его словам, в Москве в ближайшие дни сохранится относительно теплая погода. Сегодня и завтра ожидается +13…+15 градусов с кратковременными дождями. В субботу температура снизится до +10…+13 градусов, осадки сохранятся.

«А в воскресенье интенсивность дождей будет более заметной, а температура опустится до +7…+8 °C», — добавил Шувалов.

Синоптик уточнил, что прогноз на начало следующей недели остается неопределенным. Часть моделей допускает мокрый снег в Москве, другие смещают зону осадков восточнее — к Владимиру, Костроме и Нижнему Новгороду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.