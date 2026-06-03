Живая слизь перепугала купающихся туристов в Хургаде

Странная живая слизь подпортила туристам отпуск в Хургаде. Россиянка Анастасия, которая давно живет в Египте, показала в соцсетях кадры с ужасающей находкой.

Люди отдыхали на пляже и заметили в воде у берега странную слизь. Туристы сильно испугались и позвали местных, чтобы те выловили это нечто.

Слизь удалось достать с помощью сачка. Когда ее положили на песок, по форме она напомнила «желейную» змею. Однако никто так и не смог сказать точно, что это такое.

Пользователи Сети в комментариях под кадрами с пляжа предположили, что это может быть сальпа, гребневик или ядовитая медуза.

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