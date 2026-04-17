Омич застрелил 2 коз и зарезал 7 козлят из-за обиды на жену

Мужчина застрелил двух коз и зарезал семерых козлят из-за конфликта с супругой в Омской области. Женщина уехала вместе с ребенком, сообщает Mash Siberia .

Супруг позвонил ей и попросил вернуться. Он отметил, что не собирается следить за скотом.

Жена рассказала о случившемся полиции, поскольку переживала из-за животных. Когда правоохранители приехали домой, часть скота уже убили.

Дома у мужчины обнаружили ружье, подаренное дедом. Оружие он держал в доме незаконно. Против живодера возбудили два уголовных дела.

