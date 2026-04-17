Петербург обновит более трети магистралей до декабря

В Санкт-Петербурге стартовал сезон дорожных работ, который продлится до декабря. В рамках нацпроекта планируется обновить более трети магистралей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Работы пройдут в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Власти намерены привести в порядок ключевые магистрали, включая подъезды к школам, поликлиникам и спортивным объектам.

Город делает ставку на щебеночно-мастичный асфальтобетон с добавлением карельского габбро-диабаза. По данным Дирекции транспортного строительства, такое покрытие лучше выдерживает интенсивный трафик и нагрузку от шипованной резины.

Инновационные смеси поставляет завод «АБЗ-1» в Пушкине. Предприятие производит прозрачное вяжущее для цветных велодорожек и ароматизированный асфальт с запахом клубники или ванили, который маскирует битум. Также выпускаются составы, способные твердеть при контакте с водой, что позволяет укладывать покрытие в дождь.

Для крупных проектов, включая Широтную магистраль скоростного движения, в промзоне Белоостров построят первый в России асфальтобетонный завод закрытого типа. Инвестор предусмотрел современные системы фильтрации и новые дороги для вывода грузового транспорта в обход жилых кварталов.

«Мы сталкивались с тем, что предприятия… действительно не наносят ущерба местной экологии. Когда нормативы соблюдаются, то бывает так, что местные жители даже не знают, что какое-то производство рядом с ними находится», — отметил эколог, руководитель природоохранных проектов МОО «Зеленый фронт» Егор Леонтьев.

Строительство завода планируют завершить в 2027 году. Проект проходит государственные экспертизы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.