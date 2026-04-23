Виталий Милонов заявил, что его сердце остается в Петербурге

Депутат Милонов рассказал о семье, СВО и памяти о блокаде

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что, несмотря на работу в Москве, считает себя петербуржцем и не намерен становиться москвичом. Он также рассказал о службе в зоне СВО, семье и сохранении исторической памяти, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Виталий Милонов подчеркнул, что лучшие годы политической карьеры связаны с работой в Законодательном собрании Петербурга. Он с уважением отозвался о Москве, но отметил, что «мое сердце в Петербурге» и «я никогда не стану москвичом. Никогда».

Среди людей, повлиявших на его путь, депутат назвал Валентину Матвиенко, Вадима Тюльпанова, Галину Старовойтову и Анатолия Собчака. По его словам, Петербург сегодня развивается, сохраняя исторический облик.

Говоря о работе в Госдуме, Милонов отметил, что в составе «Единой России» участвует в принятии решений, связанных с поддержкой семьи и демографии. Он подчеркнул, что рождение ребенка — «не опция, а смысл жизни», а любовь и ответственность являются основой воспитания.

Депутат сообщил, что год работал в зоне спецоперации у артиллерийского орудия. «Это поворотный момент для нашей страны», — заявил он. По его словам, важно поддерживать участников СВО и помогать им с профориентацией после возвращения.

Милонов также отметил значимость памяти о блокаде Ленинграда и подтвердил готовность вновь принять участие в шествии «Бессмертного полка».

