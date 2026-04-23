«Шокирующая новость»: Мария Захарова высказалась о смерти Пиманова

Мария Захарова: сердце Пиманова билось за Россию и народ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сердце телеведущего Алексея Пиманова «билось за правду и страну».
По словам дипломата, у телеведущего остановилось сердце. Это стало шокирующей для Захаровой новостью.
«Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ», — сказала она.
Ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни. С 2013 года он был президентом медиахолдинга «Красная звезда».
