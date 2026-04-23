В Петербурге прощаются с легендой советского андеграунда Владимиром Шинкаревым

В Санкт-Петербурге 23 апреля началось прощание с художником и писателем, сооснователем группы «Митьки» Владимиром Шинкаревым. Отпевание проходит в храме Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Владимир Шинкарев скончался 19 апреля. Легенду советского андеграунда провожают в последний путь в центре города.

Прощание началось в 12:00. Незадолго до этого пришедшие стали собираться в храме. В память о художнике принесли красные гвоздики и бордовые розы.

В церкви собрались около 50–60 родственников, друзей и коллег. Началось отпевание, к гробу возложили цветы, вокруг зажгли свечи. Часть присутствующих держит свечи в руках во время богослужения.

Похоронят Шинкарева на Смоленском кладбище. Могила будет расположена рядом с местом захоронения художника и поэта Геннадия Афанасьевича Устюгова.

