Песков: остановка транзита нефти Казахстана в ФРГ произошла из-за техпричин
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что застопоривание транспортировки нефти из Казахстана в Германию через трубопровод «Дружба» обусловлено техническими причинами, сообщают «Вести».
По его словам, интересы Казахстана в этой ситуации будут полностью соблюдены.
Песков добавил, что необходимые объемы поставок для партнеров обеспечат за счет задействования альтернативных транспортных коридоров.
Также с 1 мая «черное золото» из Казахстана перестанут поставлять в Германию по «Дружбе». По словам вице-премьера РФ Александра Новака, казахстанская нефть будет направляться в «другие, свободные логистические направления».
