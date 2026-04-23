Песков: остановка транзита нефти Казахстана в ФРГ произошла из-за техпричин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что застопоривание транспортировки нефти из Казахстана в Германию через трубопровод «Дружба» обусловлено техническими причинами, сообщают «Вести» .

По его словам, интересы Казахстана в этой ситуации будут полностью соблюдены.

Песков добавил, что необходимые объемы поставок для партнеров обеспечат за счет задействования альтернативных транспортных коридоров.

Также с 1 мая «черное золото» из Казахстана перестанут поставлять в Германию по «Дружбе». По словам вице-премьера РФ Александра Новака, казахстанская нефть будет направляться в «другие, свободные логистические направления».

