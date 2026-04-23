Российского музыканта ØneHeart обвинили в США в нарушении авторских прав

Одного из самых прослушиваемых российских музыкантов ØneHeart (Дмитрий Волынкин) обвинили в США в нарушении авторских прав, якобы он пользуется трудом малоизвестных артистов, сообщает Baza .

Популярные хиты ØneHeart — Snowfall, This Feeling, Every Night и Neverending. Его треки вирусятся в TikTok и Instagram*, так как миллионы людей в мире добавляют их в свои видео. Сейчас у россиянина почти 3 млрд прослушиваний на Spotify. В 2024 году он стал самым прослушиваемым отечественным музыкантом на платформе, при этом даже обогнал в рейтинге композитора Петра Чайковского.

Как рассказал американский музыкант My Head Is Empty, специализирующийся на нишевой электронной музыке и выпустивший 87 альбомов, ØneHeart предложил ему сотрудничество несколько лет назад. Они вместе работали над музыкой до возникновения разногласий, о которых американец решил заявить публично. My Head Is Empty выложил в Сеть письмо с обвинениями в адрес россиянина.

По его словам, ØneHeart копирует обложки его треков, а еще он просил разобраться в истории представителей общего лейбла dreamscape, но ему отказали. Главное обвинение в том, что музыкант якобы использует труд и творчество малоизвестных исполнителей, причем он предлагает создать общий трек, но всю славу от него забирает себе.

В пример My Head Is Empty привел самый известный мировой хит музыканта Snowfall. Он считает, что основную работу над ним выполнил музыкант reidenshi, но Волынкин говорит только о своем авторстве, забывая упоминать коллегу.

В ответ американец получил от ØneHeart досудебную претензию с требованием прекратить распространять ложные обвинения.

