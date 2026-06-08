В Москве прошел семейный благотворительный фестиваль «Музыка жизни»

Перед публикой выступили: Диана Арбенина, «Ночные Снайперы», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов («Анимация»), Капитан Макс, SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL. В самом начале концертной программы гостей поприветствовала актриса театра и кино Дарья Мельникова.

С самого утра пространство у телебашни превратилось в большую семейную площадку для праздника, где работали десятки интерактивных зон, проходили мастер-классы и игровые активности. Для посетителей подготовили четыре тематических маршрута, каждый из которых вдохновлял по-своему: здоровье, осознанность, творчество и знания. Гости с большим энтузиазмом участвовали в состязаниях по перетягиванию каната, веселой эстафете вместе со Смешариками и командных играх. Юные спортсмены размялись под руководством футболиста из ЦСКА Владислава Торопа. Все желающие смогли побывать на уникальном мастер-классе по техно-йоге, попробовать себя в гвоздестоянии, заглянуть в таинственную мастерскую фокусника, научиться делать современные тату, красочный аквагрим и оригами. Кроме того, посетители узнали много нового о путешествиях по России, прошли занятия по креативному мышлению и выучили вежливые фразы на китайском языке.

Уникальную трансляцию концерта проецировали прямо на фасад Останкинской телебашни, так что даже водители проезжающих машин и жители соседних домов могли увидеть выступления артистов, не находясь непосредственно на площадке. Ведущие НАШЕго Радио создавали на сцене незабываемую атмосферу благодаря живому общению со зрителями, а поклонники музыки получили возможность взять автографы и лично поговорить с музыкантами.

Генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга» и программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков рассказал, что организаторам было важно сделать вход на мероприятие для горожан бесплатным, и выразил надежду, что фестиваль будет проводиться ежегодно.

«Мы сотрудничаем с фондом уже около семи лет — дружим, помогаем и хорошо понимаем, насколько важна его работа. Когда появилась идея фестиваля, мы обзвонили артистов, которые были свободны в эту дату, и все, к кому мы обратились, сразу согласились принять участие. Хочется сказать большое спасибо всем артистам, которые поддержали фонд и НАШЕ Радио. Для нас было особенно важно собрать в одном месте столько друзей радиостанции: люди приходили семьями, с детьми, участвовали в мастер-классах, спортивных и интеллектуальных активностях и, несмотря на жару, оставались с нами весь день. Уверен, что этот теплый семейный праздник запомнится им надолго, а в следующем году участников станет еще больше», — отметил Игорь Паньков.

Директор фонда Анна Котельникова сообщила, что уже почти десять лет «Дорога жизни» оказывает помощь детям, которые пока еще живут в детских домах по всей России, и сегодня организация работает в 50 российских регионах.

«Наши медики выезжают в самые дальние уголки страны, чтобы помочь ребенку, у которого с рождения есть какой-то диагноз, не застрять в системе, в детском доме, мы делаем все возможное, чтобы его увидела будущая семья. Кроме того, мы помогаем детям, которые по каким-либо причинам остаются в больнице одни: например, родители попали в автокатастрофу, и у них нет возможности находиться рядом, они сами в реанимации. Мы даем таким детям круглосуточное сопровождение. Мы приближаем тех детей, у которых есть какие-то сложности по здоровью с самого рождения, к семье, к дому», — пояснила Котельникова.

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отметил, что жизнь — это не только радость и свет, в ней много трудностей, и сейчас особенно важно протянуть руку тем, кому приходится сложнее.

«На этом фестивале мы выступаем впервые, но, конечно, у нас было много благотворительных фестивалей. Когда можем, мы обязательно выступаем. Конечно, мы поддерживаем все благие дела, и гражданская инициатива по поддержке всяких вещей, которые оперативно нужно решить, будь то дети, старики, любая помощь, — это очень важно. Мы здесь, естественно, выступаем без гонорара, некоторые ребята специально прилетели из других городов, из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга», — рассказал Самойлов.

Участник фестиваля, музыкант Сергей Галанин подчеркнул, что у него есть несколько причин время от времени участвовать в благотворительных концертах. Одна из них — лишний раз напомнить людям: деньги — это не главное, они не могут быть смыслом жизни.

«Деньги, карьера, успех, стремление к популярности — это совсем даже не главное в жизни человека, на мой взгляд. Поэтому неважно, кто ты — рок-музыкант, таксист, курьер, бизнесмен, военный, продавец на рынке, строитель. Если ты думаешь о душе, если ты хочешь жить в гармонии с природой, а значит, и в гармонии с самим собой. Если ты думаешь о божественном происхождении человека и всего, что его окружает, то сострадание, любовь к ближнему, терпение, чувство справедливости для тебя не просто звуки. Спасибо НАШЕму Радио за возможность участия в таком концерте», — поблагодарил Сергей Галанин.

Все вырученные средства направят на помощь подопечным благотворительного фонда — детям, оставшимся без родительского попечения (включая ребят с особенностями здоровья), а также детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.