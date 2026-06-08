В парке имени Талалихина открылся сезон летней диспансеризации

6 июня в городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина стартовала акция «Проверь свое здоровье в парке». Акция проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщила пресс-служба администрации городского округа Подолськ.

Теперь каждую субботу жители Подольска могут совместить приятную прогулку с важным медицинским обследованием.Мобильный медицинский пункт, развернутый врачами обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы, расположился напротив павильона «Сказочный лес».

Пункт будет работать по субботам с 10:00 до 13:00.В этом году программа обследования в парке стала еще шире. Главным нововведением стало появление мобильной спецтехники непосредственно на территории отдыха.

«Мы принимаем пациентов каждую субботу. В этом сезоне у нас с собой есть маммограф для женщин и флюорограф для всех желающих пройти диспансеризацию. В рамках осмотра мы берем кровь на сахар и холестерин, делаем общий анализ крови и тесты на гепатиты. Также пациентам снимают ЭКГ, измеряют давление», — рассказала старшая медицинская сестра узких специалистов ОСП № 1 ПОКБ Ксения Рыбкина.

Если по результатам экспресс-анализов у врачей возникнут вопросы, специалисты свяжутся с пациентом по телефону и пригласят на углубленное обследование в поликлинику.

Подольчане уже оценили удобство «паркового» формата. Для многих это возможность сэкономить время и избежать очередей в кабинетах.

«Я здесь впервые. Мне нужно было пройти обследования для дальнейшей госпитализации. Сдавать все анализы в обычном режиме — это долго, а здесь я прошла абсолютно все буквально за час», — поделилась впечатлениями подольчанка Ольга Зеленина.

Врачи напоминают: регулярная диспансеризация помогает выявить опасные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.