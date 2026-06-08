Мотоциклист разбился в ДТП с «легковушкой» в Москве

Происшествия

Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

На Новокуркинском шоссе в Москве мотоциклист столкнулся с Mitsubishi и погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Легковая машина разворачивалась. Мотоциклист ехал прямо.

В результате столкновения он погиб. У Mitsubishi повреждена задняя часть.

Мотоцикл лежал посередине проезжей части. Он также сильно поврежден.

Рядом с трупом мотоциклиста заметили термокороб одной из популярных служб доставки еды. На месте происшествия находились сотрудники МЧС и скорой помощи.

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