Мотоциклист разбился в ДТП с «легковушкой» в Москве
На Новокуркинском шоссе в Москве мотоциклист столкнулся с Mitsubishi и погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Легковая машина разворачивалась. Мотоциклист ехал прямо.
В результате столкновения он погиб. У Mitsubishi повреждена задняя часть.
Мотоцикл лежал посередине проезжей части. Он также сильно поврежден.
Рядом с трупом мотоциклиста заметили термокороб одной из популярных служб доставки еды. На месте происшествия находились сотрудники МЧС и скорой помощи.
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