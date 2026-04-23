Тревога и обида продаются лучше: как бизнес монетизирует противоречия

Бизнес не создает конфликты — он монетизирует уже существующие противоречия. Маркетологи давно поняли: тревога, обида и ощущение несправедливости продают лучше, чем радость. Феминистские лозунги на кружках, мужские клубы «без баб», курсы по доминированию и книги о токсичных партнерах — все это товары, паразитирующие на реальном социальном напряжении. Об этом РИАМО сообщил предприниматель, эксперт в области малого и среднего бизнеса «Опоры России», эксперт в области промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Виновен ли бизнес в разрушении семьи? С экономической точки зрения — нет. Корпорации лишь реагируют на спрос. Если люди покупают контент, разжигающий взаимное недоверие полов, значит этот запрос уже существует в обществе. Бизнес — зеркало, а не первопричина», — сказал эксперт.

По словам Маликова, наказывать предпринимателей за это экономически катастрофично. Любые ограничения маркетинга создают коррупционные риски, душат конкуренцию и уходят в серую зону. Рынок идей регулируется эффективнее через образование и критическое мышление, а не через штрафы.

«Реальная проблема глубже. Семья как институт проигрывает рынку, потому что одиночество стало выгодным потребительским сегментом. Одинокий человек покупает больше. Пока это так — бизнес будет культивировать разобщенность. Это не преступление. Это диагноз обществу», — объяснил Маликов.

