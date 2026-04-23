Сицинский: управленческий опыт не является критичным для «Героев Подмосковья»
Наличие управленческого опыт не является критичным условием для участия в программе «Герои Подмосковья, сообщил РИАМО участник программы, старший лейтенант Олег Сицинский.
«Хотя, конечно, при заполнении документов делается акцент на управленческих навыках, это понятно, потому что программа ориентирована на подготовку управленцев. Было бы странно, если бы на это не обращали внимания», — уточнил Сицинский.
Он добавил, что в целом, по его мнению, это не единственное и не критическое условие для участия.
О программе
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.
Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.
«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.
