Болезнь эволюционирует: почему туберкулез остается актуальной угрозой

Туберкулез остается актуальной угрозой уже не первое столетие, в том числе и в России. Современные методы диагностики и профилактики пока не смогли полностью остановить распространение этой инфекции. И этому есть несколько объяснений: формальный медицинский контроль не всегда позволяет вовремя выявить инфекцию, флюорография имеет свои ограничения, а внешне здоровый человек может оказаться скрытым носителем туберкулеза. Об этом РИАМО сообщила врач-микробиолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Профилактика туберкулеза проводится живой вакциной российского производства, эффективность которой достигает 80%, но чуть более 20% людей могут инфицироваться даже на фоне вакцинации. В этой ситуации вакцина предотвратит развитие активного туберкулеза и не произойдет бурного развития инфекции, но будет латентное носительство.

«Кроме того, массовый охват скринингом на самом деле не такой уж массовый, хотя новые методы диагностики уже существуют. И, наконец, сам микроорганизм способен изменять свои свойства под действием антибиотиков, меняя строение клеточной стенки и приобретая устойчивость. В результате латентная форма туберкулеза переходит в активную с поражением всех внутренних органов. К сожалению, лечить таких пациентов уже невозможно, и нередко они быстро погибают. При этом один больной с активной формой туберкулеза, который выделяет бактерии в окружающую среду, может заразить довольно большое количество людей, потому что сам микроорганизм очень устойчив во внешней среде и может сохраняться в пыли месяцами и даже годами», — сказала Сережина.

Флюорография раз в год не решает всех проблем с ранним выявлением инфицированных. Она не выявляет внелегочные формы туберкулеза: туберкулез кожи, кишечника, серозных мозговых оболочек и ряд других форм. Несмотря на использование современной цифровой флюорографии, лабораторные методы признаны более чувствительными и специфичными, позволяя выявить туберкулез в латентной форме.

Скрытая угроза

Инфицированный и больной человек может выглядеть внешне здоровым, поскольку туберкулез очень часто не дает острых проявлений. Например, у человека может быть только субфебрильная температура 37,2, которую он вообще не замечает. При этом выраженной усталости, интоксикации, кашля с мокротой или кровью тоже может не быть. Но в этот момент он опасен прежде всего для себя, потому что микроорганизм распространяется по органам и тканям. Сейчас все чаще диагностируется диссеминированный туберкулез с поражением не только легких, но и других органов. Соответственно и в окружающую среду такой человек тоже может выделять микобактерии.

«Если раньше распространению туберкулеза в большей степени способствовали асоциальные факторы — пребывание в местах лишения свободы, бездомность, плохие условия жизни, скученность, плохое питание, — то сейчас эти факторы сохраняются, но уже не так резко выходят на первый план. Сегодня гораздо важнее ослабленный иммунитет, стресс и поздняя диагностика. Туберкулез все чаще выявляется у вполне благополучных людей — например, у офисных работников, сотрудников банков и других сфер. Внешне они могут выглядеть абсолютно здоровыми, но если диагностика не была проведена вовремя, то на фоне ослабленного иммунитета латентная инфекция довольно быстро переходит в активную форму», — добавила врач.

Как найти туберкулез?

На данный момент самое важное в борьбе с туберкулезом — это усиление диагностики. ВОЗ уже признала одним из главных скрининговых методов IGRA-тесты по анализу крови на выявление сенсибилизированных Т-лимфоцитов, потому что иммунитет при туберкулезе в основном клеточный, а не гуморальный, то есть связан не с антителами, а именно с клетками. Поэтому очень важно вовремя находить эти клетки. Удобно и то, что для теста можно брать кровь у детей, беременных и пожилых людей.

Сейчас IGRA-тесты входят в клинические рекомендации по диагностике латентного и активного туберкулеза, в том числе у детей. Они будут положительными в любом случае, но по ним нельзя точно сказать, какая именно стадия процесса. Получив положительный или сомнительный результат, врач-фтизиатр обязательно назначает компьютерные методы визуальной диагностики, чтобы понять, в каком органе находится очаг инфекции.

«Российская вакцина остается лучшей мерой профилактики туберкулеза. Также важен санитарный контроль взрослого населения, поэтому в нашей стране существует система профилактических осмотров. Если выявляется больной туберкулезом, то все контактные лица по месту работы или учебы наблюдаются в течение года фтизиатрами более пристально: проводятся кожные иммунологические тесты и рентгенодиагностика. Но недостаток этой защитной системы государства заключается в медленном внедрении в санитарный мониторинг туберкулеза современных методов лабораторной диагностики», — добавила эксперт.

