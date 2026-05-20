Снижают стресс: в США набирает популярность стимуляция блуждающего нерва

В США растет интерес к стимуляции блуждающего нерва как способу снизить стресс и улучшить сон, однако врачи сомневаются в эффективности бытовых приборов, сообщает «Царьград» .

В соцсетях и подкастах все чаще советуют «успокаивать» организм с помощью дыхательных практик, гула, массажа или специальных устройств с электрическими импульсами. Популярность метода отмечает The New York Times.

Блуждающий нерв соединяет мозг с сердцем, легкими и желудком. Он участвует в регуляции дыхания, сердцебиения и реакции на стресс. Производители гаджетов обещают улучшение сна, снижение тревожности и даже влияние на воспалительные процессы.

Врачи подчеркивают, что медицинская стимуляция и потребительские устройства — разные вещи. В клинической практике такие приборы одобрены для лечения эпилепсии, депрессии, реабилитации после инсульта и ревматоидного артрита. Их устанавливают хирургически или применяют по назначению врача.

Бытовые устройства могут вызывать покалывание или легкий разряд тока, но это не доказывает реального воздействия на нерв. По мнению специалистов, главный риск — отказ от полноценной диагностики и лечения в надежде на «кнопку здоровья». Эксперты считают направление перспективным, однако многие громкие заявления называют маркетингом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.