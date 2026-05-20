Автомобиль вспыхнул рядом с двумя АЗС в Москве
0:14
Автомобиль загорелся прямо рядом с двумя заправками на Каширском шоссе в районе Царицыно. Бригады МЧС выехали к месту происшествия, сообщает «Осторожно, Москва».
Возгорание машины произошло между заправками «Лукойл» и «Газпромнефть». По предварительным данным, в этот момент внутри автомобиля никого не было.
Кадры пожара заснял очевидец. Водитель проезжал мимо, когда заметил клубы дыма над трассой.
Обстоятельства происшествия уточняются. Экстренные службы спешат к месту пожара.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.