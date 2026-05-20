сегодня в 12:06

Автомобиль вспыхнул рядом с двумя АЗС в Москве

Автомобиль загорелся прямо рядом с двумя заправками на Каширском шоссе в районе Царицыно. Бригады МЧС выехали к месту происшествия, сообщает «Осторожно, Москва» .

Возгорание машины произошло между заправками «Лукойл» и «Газпромнефть». По предварительным данным, в этот момент внутри автомобиля никого не было.

Кадры пожара заснял очевидец. Водитель проезжал мимо, когда заметил клубы дыма над трассой.

Обстоятельства происшествия уточняются. Экстренные службы спешат к месту пожара.

