В Каннах показали фильм, где ИИ оживил эротические журналы 1976 года

На Каннском кинофестивале представили короткометражный проект «Клуб Супер 8», в котором искусственный интеллект превратил развороты эротических журналов 1976 года в фильмы, сообщает «Царьград» .

Разработчик Томас Майер из норвежской компании Multiformat с помощью генеративных нейросетей превратил журналы почти полувековой давности в короткометражные фильмы. Кадры получили цвет, синхронизированный звук и диалоги.

Проект под названием «Клуб Супер 8» представили на полях фестиваля в Каннах, пишет Variety. Его создатели попытались соединить эстетику 1970-х годов и современные технологии, а также показать, как изменилось восприятие тела и сексуальности за 50 лет.

«Мы хотим использовать новейшие технологии, чтобы стимулировать дискуссию об отношении к изображениям, которым уже полвека. То, что когда-то считалось шокирующим контентом, сегодня выглядит поразительно невинно», — пояснил сооснователь Cultpix Рикард Грамфорс.

Компания Cultpix позиционирует себя как крупнейшую платформу для стриминга культовых и жанровых фильмов. После показа в Каннах проект планируют выпустить на физических носителях, включая Blu-Ray и лимитированное издание на видеокассетах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.