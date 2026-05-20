«Попали в рай»: Агата Муцениеце переехала к Петру Дранге в дом за 200 млн руб

Актриса Агата Муцениеце после свадьбы переехала в особняк супруга Петра Дранги в поселке Княжье Озеро на Новорижском шоссе. Стоимость дома оценивают в 200 млн рублей, сообщает kp.ru .

По данным издания, дом расположен в закрытом поселке, где живут многие звезды. На участке разбит вишневый сад и есть отдельный домик для помощников по хозяйству.

«У Агаты и Петра шикарный дом с вишневым садом за 200 млн рублей, расположенный в поселке, где живут многие звезды. Территория дома у ребят очень приличная. Там даже есть отдельный домик для помощников по хозяйству», — сообщили знакомые Муцениеце.

Актриса призналась, что до сих пор не привыкла к новой жизни.

«Мне кажется, мы умерли и попали в рай. Все настолько красиво, что даже нереально! Дети ходят в школу пешком, я как в американском кино кричу им из окна: „Пока!“» — поделилась Муцениеце.

Эксперт по декору Регина Ван Влит разобрала видео из соцсетей актрисы и отметила качественную отделку, молдинги и каминную зону. По оценке специалистов, интерьер особняка с премиальными материалами, техникой и дизайнерским светом может стоить около 30 млн рублей.

