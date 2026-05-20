В Жуковском провели плановое отключение горячего водоснабжения

«Две котельные муниципальное предприятие „Теплоцентраль“ и акционерное общество „ЛИИ им. М. М. Громова“ отключили подачу горячей воды на две недели. Это необходимо для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду», — отметил Андроник Пак.

Сегодня, 20 мая, в городском округе будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей, чтобы протестировать их на прочность и герметичность. Глава города также добавил, что в период отключения ГВС будут совершены проверки оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах.Во вторник в наукограде начали работы по модернизации оборудования на ЦТП — 35.

В частности, заменят теплообменники на горячую воду, установят новое насосное оборудование, автоматику ГВС. Эти меры должны положительно сказаться на температурном режиме и напоре подаваемого ресурса в домах ул. Амет-хан Султана, 3/2, ул. Осипенко, 2/4, 4а, 6.

После возобновления подачи горячего водоснабжения, через две недели, в Жуковском приступят к ремонту тепловых сетей на улице Семашко, где подрядчик уже ведет подготовку к проведению основных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.