Песнь о победе Бога над злом: у мема «сикс севен» есть значение в православии

У завирусившегося среди молодежи мема «сикс севен» есть нечто общее с христианством. Число 67 связано с одним из самых известных и торжественных библейских текстов — 67-м псалмом, сообщили в православном журнале «Фома» .

67-й псалом называют торжественным гимном, в котором говорится о величии Бога и его победе над злом, тьмой и смертью. Он начинается с хорошо знакомых верующим слов: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…».

Данный псалом очень древний. В христианстве его содержание получило еще глубокий смысл через осмысление Воскресения Христова. Священнослужители отметили, что порой первое услышанное слово или даже на первый взгляд абсолютно бессмысленный мем могут иметь глубокий подтекст.

Священник Евгений Мурзин отметил, что «вместо того, чтобы раздражаться на детей», которые произносят «сикс севен», надо показать им, что у мема есть глубокий смысл.

Ранее среди зумеров стал популярен тренд «67» или «6-7» (six-seven). Чаще всего эту фразу используют как неопределенный ответ на какой-то вопрос.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.