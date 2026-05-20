МосОблЕИРЦ добавил живое общение в цифровые сервисы

МосОблЕИРЦ предложил жителям Подмосковья видеосервисы, сочетающие удобство онлайн-каналов с живым общением. Разобраться в квитанции, скорректировать счет или найти потерявшийся платеж теперь можно по видеосвязи с менеджером онлайн или через видеоинформат, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

В личном кабинете на сайте мособлеирц.рф и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» появился сервис «Веб-консультант». На связи — не робот и не бот, а специалист расчетного центра. Он поможет разобраться в начислениях, подскажет, как отправить обращение, примет сканы документов и решит вопрос в режиме онлайн. По сути, это такое же обслуживание, как в офисе, только без траты времени на сборы и дорогу.

Как записаться: в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» нажмите «Веб-консультант» — «Записаться» и заполните простую форму, указав номер лицевого счета и электронную почту. Консультация начнется точно в назначенный час.

Сейчас «Веб-консультант» работает в пилотном режиме для жителей 11 округов: Богородский, Воскресенск, Дмитровский, Домодедово, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Щелково, Фрязино и Химки. Вскоре станет доступен всем клиентам МосОблЕИРЦ.

В ноябре 2025 года в Люберцах открылся первый цифровой офис МосОблЕИРЦ. Вместо привычных окон приема — терминалы и видеоконсультанты.

Здесь можно сделать все то же, что и в обычном офисе: передать показания, оплатить счета, получить консультацию, отсканировать и распечатать документы, заказать услуги. Достаточно снять трубку, и на экране появится специалист, который ответит на вопросы, примет обращение и внесет корректировки.

Ежедневно здесь самостоятельно обслуживается до 90 посетителей. За время работы цифрового офиса его услугами воспользовались тысячи люберчан.

Видеоинфомат — многофункциональный терминал с большим сенсорным экраном, который справляется с задачами полноценного офиса. Житель снимает трубку — на экране появляется специалист, готовый помочь с любым вопросом. Встроенные сканер и принтер позволяют тут же обменяться документами, распечатать справку или квитанцию.

Сейчас в Подмосковье работают пять видеоинфоматов: три — в цифровом офисе в Люберцах, один — в Королеве, один — в МФЦ в Красногорске. В ближайшее время к ним добавятся еще двенадцать.

Видеосервисы особенно востребованы у старшего поколения, когда есть возможность задать уточняющий вопрос, переспросить. Через терминалы уже проведено около 4 тысяч видеоконсультаций.

Новые инфоматы установят в районных центрах «Мои документы», чтобы жителям было удобно получать полный спектр услуг в одном месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.